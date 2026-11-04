El hecho fue detectado el lunes 2 de noviembre, cuando los obreros hallaron violentados los candados de los depósitos de la obra. Investigan la Comisaría 10ª, la Brigada de Investigación Este y la UFI Delitos contra la Propiedad.

Desconocidos sustrajeron durante el fin de semana materiales y herramientas eléctricas destinados a la construcción de una escuela en el departamento 25 de Mayo, en un hecho detectado el lunes 2 de noviembre a las 7 de la mañana. El robo fue advertido por los obreros de la empresa Terusi Construcciones al regresar a la obra, ubicada en calle Enfermera Medina, entre las calles 4 y Antonio Torres. Según fuentes judiciales, el monto de lo sustraído sería millonario. El caso quedó bajo investigación conjunta de la Comisaría 10ª, la Brigada de Investigación Este y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Cronología del hecho

Los trabajadores abandonaron el predio el viernes por la tarde y no regresaron hasta el lunes siguiente, por lo que el robo pudo haberse producido en cualquier momento de ese lapso de más de 60 horas. Al llegar a las 7 de la mañana del lunes 2 de noviembre, el personal de la obra constató que los candados de un contenedor y de un aula utilizados como depósito habían sido violentados. La ausencia de personal durante el fin de semana, señalaron fuentes judiciales, habría facilitado que los autores actuaran sin ser detectados. La denuncia derivó en la intervención de las tres dependencias mencionadas.

Elementos sustraídos

De acuerdo con el relevamiento de las fuentes consultadas, los delincuentes se llevaron 22 rollos de cable unipolar de 100 metros cada uno y 100 metros de cable protodur, además de siete alargues y 16 ruedas para andamios. También sustrajeron tres válvulas de esclusa, una caja de electrodos de 20 kilos, cajas de tomacorrientes, paquetes de caños eléctricos de PVC y una cámara de seguridad. Según explicaron las fuentes, la totalidad de los materiales pertenecía a Terusi Construcciones, firma a cargo de la ejecución de la obra. La sustracción de la cámara de seguridad, en particular, podría dificultar la identificación de los responsables a partir de registros propios del predio.

Impacto en la comunidad

La obra afectada corresponde a una futura escuela para la comunidad de 25 de Mayo, por lo que el robo repercutió entre los vecinos del sector, de acuerdo con lo señalado por fuentes judiciales. La reposición de los materiales sustraídos, que incluyen insumos eléctricos y equipamiento para andamios, podría generar demoras en el cronograma de la obra, aunque hasta el momento no trascendió una estimación oficial de los plazos.

Datos a seguir: avance de la causa a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y eventual identificación de sospechosos por parte de la Brigada de Investigación Este.