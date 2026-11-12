El fallo surgió tras dos hechos ocurridos el 9 de noviembre en Chimbas. La causa se resolvió en juicio abreviado y el imputado fue declarado reincidente.

Un hombre fue condenado a tres meses de prisión efectiva tras dos hechos ocurridos el 9 de noviembre en Chimbas. Primero intentó sustraer equipos de sonido de un automóvil estacionado frente a un taller mecánico y, durante la fuga, se llevó una bicicleta de una vivienda de la zona.

El primer episodio se registró alrededor de las 16:45, cuando el sujeto se acercó a un vehículo estacionado frente a un taller mecánico. Según la reconstrucción del caso, dañó el mecanismo de apertura de una ventanilla y comenzó a retirar elementos de sonido instalados en el rodado. La maniobra fue advertida por trabajadores del lugar, que salieron detrás de él, por lo que abandonó los objetos a pocos metros del automóvil y escapó.

En ese trayecto ingresó a una vivienda ubicada en Villa Blanco y, con el argumento de que necesitaba tomar agua, aprovechó la situación para sustraer una bicicleta de mujer. Minutos más tarde, efectivos del Comando Norte lo localizaron cuando circulaba en el rodado robado, en inmediaciones de Villa Rivadavia. Los trabajadores del taller habían aportado datos sobre el primer intento de robo, mientras que un testigo y la propietaria de la bicicleta reconocieron al sospechoso y al vehículo sustraído.

Resolución judicial A partir de la intervención policial se puso en marcha el Procedimiento Especial de Flagrancia, que habilita una respuesta judicial acelerada cuando el hecho es sorprendido en el momento o inmediatamente después de cometido. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, es decir, un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa que evita el debate oral completo. El hombre recibió una pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Micheltorena, con la intervención del ayudante fiscal García Thomas. Además de la pena impuesta, se dispuso su prisión preventiva, por lo que quedó a disposición del sistema judicial mientras avanza el trámite correspondiente.