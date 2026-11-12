Entre el 7 y el 12 de noviembre hubo cuatro siniestros fatales en San Juan. El registro anual llegó a 79 víctimas, según Familias del Dolor y la Esperanza.

San Juan registró cuatro muertes en siniestros de tránsito entre el 7 y el 12 de noviembre, en hechos ocurridos en distintos puntos de la provincia. Con ese saldo, el relevamiento de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza ubicó en 79 la cantidad de víctimas fatales en 2026.

Los cuatro casos quedaron bajo investigación de la UFI de Delitos Especiales, que interviene para reconstruir la mecánica de cada hecho y establecer eventuales responsabilidades. En términos procesales, se trata de actuaciones destinadas a determinar cómo ocurrieron los siniestros y qué conductas pudieron incidir en sus resultados. La seguidilla de hechos concentró en seis días una parte significativa del registro anual y volvió a situar la seguridad vial entre los temas de seguimiento institucional en la provincia.

El hecho más reciente ocurrió este jueves en Santa Lucía, en la esquina de avenida de Circunvalación y calle Necochea. La víctima fue el oficial ayudante Braian Varas, policía de San Juan que trabajaba en el área de Criminalística. Según los primeros datos de la investigación, circulaba en moto con casco cuando chocó con un camión y un auto. El conductor del camión se retiró del lugar y horas más tarde fue localizado en Albardón, donde quedó a disposición de la Justicia.

Los otros tres casos se registraron el sábado 7 de noviembre, cuando hubo un solo día con tres siniestros fatales. En Valle Fértil, sobre la Ruta Provincial 510 al sur de Marayes, murió Anabel Albornoz, docente de 52 años, cuando el auto en el que viajaba chocó contra el guardarraíl. En Rawson, en el cruce de España y Castaño, Cristian Ríos, de 44 años, circulaba en una moto Guerrero y chocó por detrás contra un auto que esperaba el semáforo; fue trasladado al Hospital Rawson, donde murió. En Chimbas, el ciclista Michael Ferreyra, de 22 años, fue embestido por detrás por una moto mientras circulaba por calle Sargento Cabral y falleció en la madrugada del domingo a raíz de las heridas.

En los cuatro expedientes, los peritos trabajan en la reconstrucción de las maniobras previas y de las condiciones en que se produjeron los choques. La información disponible hasta ahora ubica a cada caso en jurisdicciones distintas y bajo una misma línea de investigación penal. El dato que seguirá en observación es la evolución del registro anual, que ya llegó a 79 muertes viales en 2026.