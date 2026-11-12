La muerte de Braian Varas, oficial ayudante de 30 años, generó muestras de pesar en la Policía de San Juan. Integrantes de la división Criminalística publicaron en redes sociales un mensaje de despedida tras confirmarse su fallecimiento este jueves. La publicación estuvo dirigida a destacar su desempeño dentro de la fuerza provincial y su vínculo con sus compañeros.

“Compañero... Hoy la Policía de San Juan pierde a un gran hombre, a un compañero ejemplar, a un amigo que siempre dejó huella. Tu sonrisa, tu humildad y tu vocación de servicio vivirán siempre en nuestros corazones”, expresaron en la placa difundida por la división. En el mismo mensaje, agradecieron “tu entrega” y “tu compañerismo”, y cerraron con una despedida dirigida al efectivo fallecido.





El hecho que derivó en su muerte ocurrió este jueves, minutos después de las 11:30, sobre el anillo interno de avenida Circunvalación, en Santa Lucía. Según la reconstrucción preliminar del fiscal Iván Grassi, Varas circulaba en motocicleta en sentido norte-sur, entre las calles San Lorenzo y Necochea, cuando intervino en un siniestro vial que también involucró a un camión con carretón y a un Renault Logan.

La hipótesis inicial de la investigación sostiene que el motociclista habría intentado pasar del carril derecho al izquierdo. En esa maniobra, habría rozado la parte trasera del camión, perdido el control del rodado e impactado contra la puerta trasera derecha del automóvil. Luego cayó sobre el pavimento. Esa secuencia forma parte de una reconstrucción preliminar y no constituye una conclusión definitiva del expediente.

La causa cuenta con imágenes de un domo de seguridad del CISEM ubicado en las inmediaciones y con el testimonio de la pareja que viajaba en el Renault Logan. Aunque la cámara no registró el momento exacto de la colisión, sí permitió observar los movimientos previos de los vehículos, según la información incorporada a la investigación. Con esos elementos, la fiscalía continúa el análisis de las circunstancias del siniestro ocurrido en una de las vías de mayor circulación del Gran San Juan.

El avance de la causa dependerá ahora de la valoración de esas pruebas y de la reconstrucción técnica de la secuencia previa al impacto. Por el momento, la información oficial disponible ubica el episodio en el anillo interno de Circunvalación y mantiene abierta la investigación sobre la mecánica del choque.