La Justicia sanjuanina desestimó el planteo de la querella en la causa por la muerte de Lucía Rubiño. La resolución mantiene el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray.

La Corte de Justicia de San Juan rechazó este miércoles 18 de noviembre el recurso presentado por la querella en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Lucía Rubiño. Con esa decisión, quedó vigente el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, quien había sido desvinculado de la pesquisa por homicidio culposo. El planteo había sido impulsado por el abogado Marcelo Fernández, en representación de la familia de la adolescente.

La presentación buscaba revertir las resoluciones que beneficiaron a Echegaray y lograr que continuara bajo investigación penal. De acuerdo con lo que trascendió, el rechazo de la Corte estaría vinculado con cuestiones formales de admisibilidad. Eso implica, en principio, que el tribunal no habría ingresado al análisis de fondo de los cuestionamientos planteados por la querella, aunque los fundamentos completos todavía no se conocieron.

Antecedentes procesales

El sobreseimiento de Echegaray fue dispuesto en mayo de 2025 por el juez de Garantías Javier Figuerola y luego confirmado por el juez de Impugnación Eduardo Raed. La resolución de este miércoles mantuvo esa situación procesal. En términos judiciales, el sobreseimiento cierra la persecución penal respecto de una persona en ese expediente, salvo que una instancia superior habilite una revisión válida.

Próximos pasos

Con este escenario, la querella podría evaluar una vía extraordinaria federal, siempre que reúna los requisitos procesales correspondientes. Esa alternativa dependerá de los argumentos jurídicos disponibles y de la forma en que se notifique y fundamente la decisión de la Corte. Hasta que se difunda la resolución completa, no es posible precisar si existió un pronunciamiento sobre el fondo del caso o solo sobre la admisibilidad del recurso.

Otros expedientes vinculados

La decisión también puede incidir en la causa por las presuntas pruebas de velocidad ilegales, conocida como la investigación por las picadas. En ese expediente, la audiencia de control de acusación había quedado suspendida a la espera de una definición sobre la situación procesal de Echegaray en la causa principal. Sin embargo, el rechazo de la Corte no implica una reanudación automática ni fija una fecha para retomar la actividad judicial.

La resolución no modifica, en cambio, la situación del conductor del Renault Sandero que atropelló a Lucía. Ese expediente es independiente y está vinculado con la condena impuesta a N.M., quien era menor de edad al momento del hecho. El juez Jorge Toro le dictó dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para conducir, mientras que la fiscal Liliana Marinero buscaría que esa sentencia sea revisada para encuadrar la conducta como homicidio con dolo eventual.

El caso se remonta al domingo 15 de octubre de 2023, cuando Lucía Rubiño, de 16 años, fue atropellada en el barrio Profesionales, en Rivadavia. Desde entonces, la causa mantiene abiertos distintos planteos judiciales y aún quedan definiciones pendientes sobre la revisión de resoluciones ya dictadas y sobre el avance de los expedientes conexos.