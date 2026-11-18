Las víctimas, de 22 años, recibieron disparos en las piernas en el asentamiento Pedro Echagüe. La Justicia intenta determinar el motivo y a los autores.

Imagen ilustrativa.

Dos jóvenes de 22 años resultaron heridos de arma de fuego en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. El episodio recién trascendió en las últimas horas y es investigado por la policía y la Justicia para establecer cómo se produjo y quiénes participaron.

La primera hipótesis que manejan los investigadores es que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Según las averiguaciones iniciales, los jóvenes habrían llegado hasta ese sector del departamento cuando fueron interceptados por varias personas que, por motivos aún no establecidos, los atacaron a tiros. Esa línea de trabajo no está confirmada y forma parte de la reconstrucción preliminar del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Daniel Santander de los Ríos, con domicilio en Concepción, y Axel Joel Molina Fredes, residente en otro asentamiento de Santa Lucía. Ambos no vivirían en el lugar donde ocurrió la agresión, un dato que los investigadores consideran relevante para intentar determinar qué hacían allí y si existía algún vínculo previo con los agresores.

Lesiones y línea investigativa Santander de los Ríos sufrió una lesión de arma de fuego en la pierna izquierda, por encima de la rodilla, con orificios de entrada y salida. Molina Fredes recibió un disparo en la rodilla derecha, con orificio de entrada. Ninguno de los proyectiles impactó en zonas vitales, circunstancia que los investigadores analizan dentro de la hipótesis de que el ataque habría buscado intimidarlos.

Hasta el momento, la reconstrucción del episodio presenta dificultades porque las víctimas no habrían aportado información suficiente para establecer cómo comenzó el conflicto ni para identificar a quienes efectuaron los disparos. En ese marco, la pesquisa intenta definir si hubo un enfrentamiento previo y cuál fue el motivo de la agresión. Las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría 5ª y de la UFI Genérica.

El avance de la causa dependerá de nuevas declaraciones y de la identificación de los atacantes, mientras se mantiene abierta la hipótesis inicial sobre un posible ajuste de cuentas. Por ahora, no se informó ninguna detención vinculada al caso.