Un hecho delictivo afectó a la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, ubicada en Rodeo, en el departamento Iglesia. Desconocidos ingresaron a la propiedad, provocaron daños materiales en la infraestructura edilicia y sustrajeron elementos pertenecientes a la institución. El episodio impactó en un establecimiento donde se desarrollan prácticas formativas y productivas vinculadas a la educación técnica rural.

El ataque generó consternación entre autoridades, docentes y familias de la zona, de acuerdo con lo informado en el texto original. Las áreas afectadas son las que utilizan los alumnos para actividades de formación, por lo que el daño no se limita al edificio sino también al funcionamiento escolar. En ese tipo de instituciones, la integridad de talleres, herramientas y espacios de trabajo resulta central para sostener la actividad pedagógica.

Preocupación por la seguridad escolar El episodio reactivó el reclamo por mayores medidas de protección en las escuelas del norte provincial. Integrantes de la comunidad educativa plantearon la necesidad de implementar resguardos permanentes para cuidar los espacios destinados a la educación técnica. También se insistió en reforzar los patrullajes preventivos en las inmediaciones de los colegios de la zona.

Hasta el momento, no se informaron precisiones sobre la totalidad de los bienes sustraídos ni sobre la valuación económica de los destrozos. Según el material de origen, la Policía de San Juan y la Justicia provincial iniciaron las actuaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. La investigación deberá determinar tanto el alcance de los daños como la eventual recuperación de los elementos robados.

El caso queda ahora sujeto al avance de esas diligencias y a la definición del impacto material sobre el funcionamiento de la escuela. Mientras tanto, la comunidad educativa busca garantizar condiciones seguras para el dictado regular de clases y de los talleres productivos. La evolución de la investigación y las eventuales medidas de seguridad serán las variables a seguir en Iglesia.