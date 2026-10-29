El hecho ocurrió el martes a las 21:51 en calle Progreso, antes de Miguel de Cervantes. El dueño pidió datos para recuperar una SLP rodado 29.

Un hombre se llevó una bicicleta en Rawson y la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, según el material difundido por TELESOL DIARIO. El episodio ocurrió a las 21:51 de este martes 26 de octubre, en una vivienda ubicada sobre calle Progreso, antes de Miguel de Cervantes, en una zona de tránsito intenso del departamento.

De acuerdo con las imágenes, la bicicleta había quedado apoyada contra la pared dentro del perímetro de la casa cuando el sujeto se acercó y se la llevó. El registro muestra que el hombre actuó con tranquilidad y que aguardó a que pasara un vehículo antes de retirarse con el rodado. El hecho quedó expuesto pese a que el autor sabía que estaba siendo filmado.

El propietario pidió, a través de TELESOL DIARIO, datos que permitan recuperar el rodado, que utiliza a diario para movilizarse. La bicicleta es una SLP rodado 29, de color negro con vivos verdes y amarillos en el cuadro. Por el momento, no se informó si hubo denuncia judicial o intervención policial a partir del registro audiovisual.

El caso vuelve a poner en foco la circulación de hechos delictivos registrados por cámaras en áreas urbanas de San Juan, donde los dispositivos de videovigilancia suelen aportar evidencia para identificar a los autores y reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho. En este caso, la referencia concreta disponible es la secuencia captada en una propiedad de Rawson y la descripción del rodado sustraído.



