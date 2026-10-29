La Justicia lo halló culpable de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego. Recibió un mes y 15 días de prisión efectiva.

La Justicia condenó este jueves a Kevin Antonio Moreno por un episodio ocurrido en el barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, que terminó con un adolescente herido de bala. La sentencia dispuso un mes y 15 días de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego.

Antecedentes del caso

La fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, explicó en diálogo con TELESOL NOTICIAS que el expediente comenzó en la UFI Delitos Especiales y luego pasó a su oficina. Según detalló, el conflicto se originó por un presunto robo y acusaciones cruzadas entre dos familias. La funcionaria describió que primero hubo agresiones físicas y después arrojaron piedras, hasta que ambas partes terminaron con armas de fuego.

La mecánica del hecho

De acuerdo con el relato incorporado por la fiscalía, Moreno efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a un adolescente de 16 años. El menor fue trasladado al Hospital Rawson, donde permaneció en observación durante los primeros días y luego quedó fuera de peligro, según precisó Pringles. La denuncia fue radicada por la madre del adolescente, mientras que en el episodio también resultó herido un hombre mayor, de acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores.

Prueba y reconocimiento

Pringles indicó además que el autor reconoció los hechos. También señaló que la esposa del condenado aportó una versión inicial en la que afirmó que su pareja tenía un arma de fuego en su poder y realizó disparos. Esa declaración formó parte del cuadro probatorio considerado en la causa, que terminó con la condena por lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego.

Investigación pendiente

En paralelo, los investigadores intentan establecer qué ocurrió con el arma utilizada, ya que no fue encontrada en el lugar. Ese punto sigue abierto para determinar quién la tenía, de dónde provenía y cómo llegó al domicilio. El episodio tuvo como marco una disputa vecinal con derivación penal y dejó como consecuencia una condena efectiva de corta duración, mientras continúan las precisiones sobre el arma y la secuencia completa de los disparos.