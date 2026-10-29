La Policía de San Juan activó este jueves el protocolo de búsqueda por la desaparición de Jesús Fabricio Díaz Cortez, un joven de 22 años ausente desde el lunes 26 de octubre. La medida se difundió a partir de datos aportados por fuentes policiales y apunta a relevar información que permita ubicarlo. El aviso oficial habilita la recepción de datos por vías de contacto policial y mantiene abierta la búsqueda.

Según la descripción brindada por la fuerza, Díaz Cortez es de tez trigueña, ojos marrones, mide 1,70 metros y es de contextura física grande. También tiene cabello corto lacio negro y cara redonda. La identificación física es un elemento central en este tipo de procedimientos, porque permite ampliar la circulación de la búsqueda entre dependencias, vecinos y eventuales testigos.

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jeans claro, tipo bermuda, y campera negra. Ese detalle de vestimenta integra la información operativa que la Policía utiliza para contrastar reportes y posibles avistamientos. En casos de personas desaparecidas, la precisión sobre la ropa, la fisonomía y la fecha de la última vez que fue vista resulta clave para reconstruir movimientos previos.

Canales de contacto

La Policía informó que cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero puede notificarse al 911 o a la comisaría más cercana, de manera anónima. La continuidad del operativo dependerá de la información que ingrese por esas vías y de las verificaciones que realicen las dependencias intervinientes. Por el momento, no se difundieron otros antecedentes sobre las circunstancias de la ausencia.