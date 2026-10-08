Tres encapuchados entraron de madrugada a una vivienda de Sierras de Marquesado, maniataron a dos jóvenes y se llevaron dinero y ropa. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga el caso.

Dos jóvenes comerciantes fueron asaltados en la madrugada de este miércoles dentro de su vivienda del barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, Rivadavia. Según el relato incorporado a la causa, tres encapuchados ingresaron por una puerta del fondo, los redujeron y sustrajeron 1.500.000 pesos en efectivo, además de ropa y teléfonos celulares. El episodio quedó bajo investigación judicial por un robo cometido con violencia en el domicilio de las víctimas.

Las personas atacadas son Joel Guamán y su primo Brian Solís, quienes se dedican a la venta de ropa y dormían en la casa al momento del hecho. De acuerdo con fuentes judiciales, ambos se despertaron cuando vieron entrar a los desconocidos, que los habrían amenazado con armas de fuego. Esa circunstancia es relevante para la pesquisa, porque apunta a un ingreso planificado y a una reducción inmediata de las víctimas.

Los asaltantes los ataron de manos y pies con prendas que encontraron en la vivienda y los dejaron inmovilizados mientras revisaban el lugar. Entre lo robado se contabilizaron 20 camperas, dos celulares y el dinero en efectivo, además de otros elementos cuya existencia no fue precisada en la información disponible. La modalidad descrita por la causa combina la irrupción en horario nocturno con la sustracción de mercadería vinculada a la actividad comercial de los damnificados.

Intervención judicial Minutos después de las 4 de la madrugada, Guamán y Solís lograron desatarse y caminaron hasta la Comisaría 38va del mismo barrio para pedir ayuda. Por el momento no hay sospechosos identificados ni se sabe si los autores se movilizaban en un vehículo, dos datos que siguen abiertos en la investigación. El caso quedó en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá reunir elementos para establecer la mecánica del robo y eventuales responsabilidades.