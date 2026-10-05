La Policía interceptó a Gabriel Iván Reyna , de 18 años, luego de un robo en un comercio de indumentaria. La causa quedó en la UFI Flagrancia por robo simple.

Un joven identificado por la Policía como Gabriel Iván Reyna, de 18 años, fue detenido en Rivadavia tras el robo de prendas en un comercio de indumentaria del Barrio CGT. El hecho ocurrió en la intersección de Ramón Salinas y Antonio de la Torre, según datos policiales obtenidos por Telesol Diario. La causa quedó encuadrada provisoriamente como robo simple.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso forzó violentamente el acceso al local y retiró distintas prendas en una bolsa de residuos negra. Luego emprendió la huida a pie con el botín, pero el desplazamiento fue advertido por personal policial que inició un patrullaje de saturación por las calles cercanas. La secuencia permitió ubicarlo a pocas cuadras del comercio.

Detención en la vía pública

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de 9 de Julio y Pellegrini, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste vieron a un hombre que caminaba con un bulto de gran tamaño. Según la Policía, al advertir la presencia del móvil intentó escapar hacia el oeste por 9 de Julio, pero fue reducido sobre la calzada a los pocos metros. En la bolsa llevaba nueve musculosas negras, siete shorts deportivos celestes, un pantalón largo negro y otro de niño.

Intervención fiscal

Después de la aprehensión, el damnificado se presentó en la sede policial y reconoció la totalidad de las prendas sustraídas, siempre según la versión oficial. Por disposición del ayudante fiscal Emiliano Usín, de la UFI Flagrancia, Reyna fue alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra e ingresó formalmente al Legajo N° 46/26. La imputación informada fue por robo simple, mientras continúa la tramitación del caso en el sistema de flagrancia.

Antecedente inmediato

La causa quedó bajo la órbita de la unidad fiscal especializada en hechos de resolución rápida, un procedimiento que se aplica cuando la aprehensión ocurre poco después del hecho y con elementos que vinculan al sospechoso con el episodio. En este caso, la recuperación de las prendas y el reconocimiento del comerciante constituyen los datos centrales que sostienen la acusación inicial. La situación procesal del imputado dependerá de las medidas que adopte la fiscalía en las próximas horas.