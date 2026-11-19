Tras tres horas y media de audiencia de formalización de detención, la fiscalía pidió imputar a cinco policías vinculados con la muerte de Franco Jara y sostuvo que un sexto efectivo no tuvo participación en el hecho. La definición quedó en manos de la jueza Mabel Moya, mientras se mantiene abierto el cuadro procesal de la causa. El fiscal Gómez detalló que cuatro de los uniformados enfrentan una acusación que podría derivar en prisión perpetua.

Los efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales señalados por la fiscalía son Arnaldo Zalazar, Juan Recio, Nicolás Godoy y Eduardo Juan Zamora. A ellos se les atribuyen los delitos de allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de los deberes de funcionario público y homicidio agravado por la condición funcional del autor. Ese encuadre penal prevé una pena que puede llegar a prisión perpetua, según expuso la acusación.

Otro imputado y plazos de la causa

En paralelo, a Emiliano Cabrá, oficial subinspector, se le atribuyen falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de domicilio y allanamiento sin orden judicial. La fiscalía no descartó una medida de prisión preventiva para él por tres meses, mientras que para los cuatro efectivos señalados por homicidio pidió el mismo régimen por un año. Según explicó Gómez, el plazo de la Investigación Penal Preparatoria también podría extenderse por un año, aunque esa definición depende de lo que resuelva el tribunal.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que los cuatro imputados “profirieron golpes a Jara y eso provocó la muerte”. También afirmó que, desde el lugar de los hechos, la víctima empezó a manifestar que le faltaba el aire y que existen filmaciones de la comisaría en las que se lo ve bajar del móvil “tambaleando”, asistido por policías. En esa línea, señaló que los cinco efectivos tenían la cara tapada y que no era sencillo identificar qué hizo cada uno, aunque consideró que los cuatro acusados tuvieron participación en el hecho. Además, indicó que “esto recién inicia” y que hubo más personal en el lugar, por lo que serán citados.

Ingreso a un domicilio y pruebas en análisis

Gómez también afirmó que los policías ingresaron sin orden judicial a un domicilio en el que estaba Jara, algo que, según dijo, fue relatado por vecinos y registrado en videos. El fiscal agregó que los uniformados declararon, pero que sus dichos presentan contradicciones frente al material audiovisual ya incorporado a la causa. En ese marco, la imputación quedó ligada a la reconstrucción de los minutos previos y posteriores al procedimiento policial del sábado en el que se produjo la detención.

Atención médica bajo revisión

La fiscalía no descartó, además, una eventual imputación a profesionales de la salud del Hospital Giordano, donde Jara fue atendido tras su detención. Según expuso Gómez, el hombre recibió el alta poco después de ser asistido y murió minutos más tarde en la comisaría. El fiscal aclaró que se entrevistó a un médico que sostuvo que al momento de la atención los parámetros eran normales, pero remarcó que todo será analizado antes de adoptar nuevas decisiones procesales. La causa seguirá con la resolución de la jueza Mabel Moya y con la evaluación de posibles nuevas citaciones e imputaciones.