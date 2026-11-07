El operativo fue en el microcentro de San Juan . El conductor quedó con una causa contravencional y otra federal.

Un motociclista fue interceptado en la noche del viernes en el cruce de avenida Libertador y General Acha, en el microcentro de Capital, cuando circulaba en una moto sin luz ni patente. Según fuentes policiales, el procedimiento derivó en la apertura de dos causas: una por disturbios durante el operativo y otra en el fuero federal por tenencia de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía, el conductor fue identificado como José María Vega, apodado “Baruyo”. Los efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia lo detuvieron por las irregularidades visibles del vehículo y, en ese contexto, el hombre se alteró y generó desórdenes en la vía pública. Esa conducta quedó encuadrada inicialmente como una infracción contravencional.

Requisa y hallazgo

La situación cambió cuando fue requisado e identificado. La Policía informó que Vega tenía antecedentes penales, con una condena cumplida, y que además registraba antecedentes por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño. También consignó una condena cumplida por una causa federal vinculada a drogas, ambas de abril de 2012.

Tras la intervención, fueron convocados efectivos de Drogas Ilegales, quienes corroboraron la presencia de estupefacientes. Según la información policial, se trataba de 10 gramos de cocaína y 1 gramo de marihuana. Por ese hallazgo se inició una causa en la Justicia federal por tenencia de estupefacientes, mientras que la otra quedó asociada a los disturbios registrados en la calle.

Secuestros y trámite administrativo

Además, se secuestró la moto Yamaha TT225cc y se labró el acta de infracción N° 000610390, por orden del Tercer Juzgado de Faltas. El caso quedó dividido entre la vía contravencional y la federal, con actuaciones que ahora dependerán de la continuidad de ambos expedientes. La medida administrativa sobre el rodado también quedó vigente tras el procedimiento policial.