Ocurrió en la escuela Nicanor Larraín, en Rawson. La Policía los interceptó tras una persecución de unos 150 metros y quedaron ligados a una causa por hurto en Flagrancia.

Dos hombres fueron detenidos el viernes 6 de noviembre a las 20:24 en las inmediaciones de la escuela Nicanor Larraín, en Rawson, luego de que, según fuentes policiales, intentaran sustraer un bloque de cemento del establecimiento. La intervención quedó a cargo de efectivos de Motorizada II, que realizaban recorridas preventivas en la zona de calles Maipú y Las Heras. El episodio derivó en una persecución corta y en la apertura de una causa por hurto en Flagrancia, el procedimiento especial previsto para hechos cometidos en el momento o con inmediación temporal a su comisión.

De acuerdo con la información policial brindada a Telesol Diario, un aviso alertó que dos sujetos estaban sustrayendo bloques de cemento del interior de la institución educativa. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres sobre la vereda, en la esquina noreste, cuyas características coincidían con las aportadas por el operador policial. En ese momento, ambos arrojaron un bulto y escaparon por calle Maipú hacia el este.

Persecución y aprehensión

La fuga se extendió por unos metros hasta que los policías iniciaron una persecución y lograron detenerlos a aproximadamente una cuadra y media. Al revisar el elemento descartado, constataron que se trataba de un bloque de cemento partido por la mitad. Los detenidos fueron identificados por la Policía como Daniel Sebastián Scafide, de 41 años, y Luis Orlando Morales, de 35.

Tras la identificación, ambos quedaron vinculados a una causa por hurto en Flagrancia. El ayudante fiscal Alejandro Solera consultó con el fiscal de turno y dispuso el inicio del procedimiento especial. Ese encuadre procesal permite tramitar con mayor rapidez los hechos presuntamente cometidos en flagrancia, con intervención inmediata de la fiscalía y de las fuerzas de seguridad.

Los dos hombres fueron trasladados a la Subcomisaría Villa Hipódromo y quedaron a disposición de la Justicia. Por el momento, la información oficial no reportó otros elementos sustraídos ni daños adicionales en el establecimiento, por lo que el expediente se concentra en la tentativa de apoderamiento del bloque de cemento y en la respuesta policial desplegada en el lugar.