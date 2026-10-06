Un operario quedó colgado de una cuerda en un edificio de avenida Libertador y fue rescatado por Bomberos. No sufrió lesiones de gravedad, según fuentes del operativo.

Gentileza: TSJ

El mediodía de este martes quedó atravesado por un operativo de emergencia en el centro de San Juan, tras el rescate de un trabajador que permaneció suspendido a la altura del séptimo piso de un edificio ubicado sobre avenida Libertador, entre España y Salta.

De acuerdo con la información disponible, el hombre realizaba tareas en altura cuando el andamio sobre el que trabajaba sufrió un desperfecto y se descolocó. Esa situación lo dejó sostenido únicamente por una cuerda, en una posición de riesgo que motivó la intervención inmediata de Bomberos.

La emergencia generó alarma en el interior del edificio y entre las personas que circulaban por la zona céntrica. Una dotación se trasladó hasta el lugar para iniciar el rescate, que demandó maniobras cuidadosas por la altura y por las condiciones en que quedó el trabajador.

Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron llegar hasta el hombre y ponerlo a salvo. Según indicaron fuentes vinculadas al operativo, fue rescatado sin lesiones de gravedad. No se informó su identidad.

Investigación en curso Las circunstancias que provocaron el desplazamiento del andamio quedaron bajo investigación. Por ahora, no se informaron otras medidas ni precisiones sobre el estado técnico de la estructura ni sobre eventuales responsabilidades en el episodio.