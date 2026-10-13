El hecho ocurrió este lunes en inmediaciones de calles Colón y Benavídez. El hombre fue trasladado al Hospital Rawson y el perro quedó bajo intervención policial.

Un hombre de 36 años fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson luego de caer a un canal en Santa Lucía cuando intentaba rescatar a su perro, que también había sido arrastrado por el agua. El episodio ocurrió este lunes y motivó la intervención de efectivos policiales y personal de emergencias médicas. Según la información policial, el rescate se produjo en un cauce de la zona comprendida por calle Colón y avenida Benavídez.

De acuerdo con el parte oficial, uniformados de la Subcomisaría Santa Lucía Este fueron alertados por la caída del animal al canal. Al llegar al lugar, constataron que el perro permanecía dentro del cauce y era arrastrado por la corriente. Mientras verificaban la situación, escucharon un pedido de auxilio y advirtieron que un hombre también se encontraba en el agua, en la zona de calle Colón y calle San Juan.

El hombre había ingresado al canal al intentar asistir a su mascota y terminó cayendo al cauce. Ante el riesgo que representaba la corriente, los policías intervinieron para sacar a ambos del agua. La actuación se desarrolló como una respuesta de emergencia ante una situación de peligro inmediato, sin que la información difundida precisara otras lesiones o complicaciones al cierre del parte.

Atención médica y actuaciones

Una vez concretado el rescate, se solicitó asistencia médica para el hombre, que fue derivado al Hospital Guillermo Rawson para su evaluación y atención. Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre su estado de salud. En paralelo, se dio intervención a personal de la Policía Ecológica para tomar conocimiento de lo sucedido y actuar según correspondiera.

Las actuaciones preliminares quedaron a cargo de la Subcomisaría Santa Lucía Este, bajo el registro 47/26 y con la calificación de caída casual, según la información policial. Ese encuadre administrativo ordena el caso como un accidente y deja asentado el primer tramo de la intervención oficial. Por ahora, el dato relevante para seguir es la evolución clínica del hombre trasladado al hospital y el trámite interno iniciado por la fuerza provincial.