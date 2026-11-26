Una mujer de 73 años denunció que fue engañada tras responder una publicidad en Facebook. La causa quedó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Una mujer de 73 años, vecina de Chimbas, denunció haber sido víctima de una estafa virtual vinculada con una supuesta inversión en criptomonedas, maniobra que le provocó una pérdida de 12 millones de pesos. Según el relato incorporado a la causa, el dinero fue transferido en cuatro operaciones a partir de indicaciones de un falso asesor financiero.

La damnificada, de apellido Rey y domiciliada en el barrio Independencia, radicó la denuncia este miércoles 25 de noviembre en la Comisaría 17ª. De acuerdo con lo informado, el engaño se habría concretado a principios de mes, aunque ese dato deberá ser verificado en el marco de la investigación. El caso quedó bajo análisis por la magnitud del perjuicio económico y por el uso de canales digitales para captar a la víctima.

La captación comenzó cuando la mujer vio en Facebook una publicidad que ofrecía supuestas ganancias mediante inversiones en activos digitales. Tras dejar su número de teléfono para recibir más información, fue contactada por un hombre que se presentó como representante de una firma y le explicó el funcionamiento de la plataforma. Con ese contacto inicial, la maniobra avanzó hacia una operatoria de transferencias que simulaba ser una inversión legítima.

Las transferencias se realizaron hacia una billetera virtual, con acompañamiento telefónico del supuesto asesor. Durante el procedimiento, la mujer recibió correos electrónicos que advertían errores en las operaciones y le pedían repetir los envíos, mecanismo que reforzó el engaño. Así, concretó cuatro transferencias que totalizaron $12 millones, según la denuncia presentada.

El fraude quedó al descubierto cuando los interlocutores le exigieron un nuevo depósito, esta vez por 5.000 dólares. Esa solicitud hizo que la mujer advirtiera la maniobra y, al intentar obtener explicaciones, la comunicación se cortó de manera abrupta. Después de comprobar que tanto la publicidad como el supuesto asesor integraban una operatoria fraudulenta, acudió a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que procura determinar el recorrido del dinero e identificar a los responsables. En paralelo, el expediente deberá establecer si hubo otros contactos o cuentas involucradas en la maniobra, mientras se preserva la trazabilidad de las transferencias denunciadas.