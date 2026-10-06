Fue hallado con vida en el cauce y retirado por policías a la altura de La Cañada. Después recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital departamental.

Un hombre de 67 años fue rescatado con vida tras caer al Canal Perón, en el departamento Albardón, durante un operativo en el que intervinieron efectivos de la División Comando Norte y personal de emergencias. El procedimiento terminó a la altura de las compuertas de La Cañada, donde el hombre fue retirado del agua y asistido en el lugar. Luego fue trasladado al hospital departamental para recibir atención profesional.

Según el relato policial, la intervención se inició cuando los efectivos escucharon por el equipo de comunicación que una persona había caído al canal en inmediaciones de calle Italia y Tucumán. Ante esa alerta, los uniformados se dirigieron de inmediato a la zona para iniciar la búsqueda. El despliegue se concentró sobre un tramo del cauce con circulación de agua y riesgo para la integridad física de la persona.

Durante el rastrillaje, los policías llegaron al sector este del Canal General Acha, donde observaron al hombre dentro del cauce. De acuerdo con la información policial, se encontraba con signos vitales e intentaba acercarse a la orilla, por lo que el seguimiento continuó aguas abajo. Esa maniobra permitió mantener contacto visual hasta ubicar el punto de rescate.

Rescate y asistencia Finalmente, a la altura de las compuertas de La Cañada, los efectivos lograron alcanzarlo, sujetarlo y retirarlo del agua. Una vez fuera del canal, le brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de la asistencia médica. La intervención permitió estabilizar la situación en el lugar antes del traslado sanitario.

Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó después que se había arrojado al canal con intenciones de quitarse la vida. Esa referencia quedó incorporada al parte oficial, aunque no se informaron otros detalles sobre su estado clínico ni sobre eventuales actuaciones posteriores. Tras la atención inicial, fue trasladado al hospital departamental, donde quedó bajo control profesional.