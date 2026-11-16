Cuatro hombres de 34, 46, 33 y 52 años fueron rescatados este fin de semana en Zonda, luego de extraviarse mientras realizaban actividad física en un sector del cerro. El operativo se activó en inmediaciones de Callejón Maradona, al sur de Ruta 12, en jurisdicción de la Comisaría 14ta, según informó Relaciones Policiales. Todos los involucrados tienen domicilios en Capital y Chimbas.

La advertencia llegó a través de un llamado al 911, en el que se informó sobre la presencia de personas con linternas en la montaña que aparentemente no podían bajar. A partir de ese aviso, personal policial se desplazó hasta el lugar para ubicar a los excursionistas y verificar su estado. El episodio muestra la intervención de los servicios de emergencia ante una desorientación en zona de montaña.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a los cuatro hombres, quienes explicaron que se habían desorientado mientras recorrían el camino a Maradona. Según la información oficial, no pudieron encontrar el regreso por sus propios medios. Esa situación motivó la participación del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), especializado en este tipo de tareas.

Intervención del GERAS El personal del GERAS llevó adelante las maniobras necesarias para concretar el descenso de los cuatro hombres. La asistencia se realizó sin que se registraran lesiones, de acuerdo con el parte difundido por Relaciones Policiales. El operativo se cerró con el traslado seguro de los rescatados fuera del sector de riesgo.

Estado de los rescatados Tras la intervención, los cuatro hombres fueron asistidos y se informó que resultaron ilesos. El dato relevante para la prevención es que la zona requirió un despliegue específico de rescate, lo que confirma la necesidad de dar aviso inmediato ante cualquier pérdida de orientación en áreas de montaña. No se informaron otras complicaciones ni derivaciones posteriores.