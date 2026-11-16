El operativo ocurrió cerca de la medianoche y terminó con el traslado al Hospital Dr. René Favaloro. En el camino, la menor reaccionó y quedó en observación.

Personal de Comando Sur asistió a una bebé de 10 meses que no respiraba y la trasladó de urgencia al Hospital Dr. René Favaloro, en Rawson, donde logró reaccionar durante el trayecto. El procedimiento ocurrió alrededor de las 00:00, durante recorridas de prevención y seguridad, cuando los efectivos recibieron un pedido de apoyo por radio desde Departamental 5.

Según el parte policial, la solicitud fue realizada por la Cabo Caballero Johana, quien informó que en esa base había una bebé ahogada que no se encontraba respirando. De inmediato, el personal de Comando Sur recibió a la menor y la trasladó en un móvil a cargo de la Cabo Tivani Agostina y del Agente Montero Maximiliano. Durante el recorrido le practicaron primeros auxilios y, según el informe, la niña comenzó a respirar y largó llanto en calle Mendoza e Independencia.

Una vez en el hospital, los efectivos se entrevistaron con el padre de la bebé, un hombre de 28 años, quien sostuvo que su hija, mientras dormía, tuvo una convulsión y se ahogó con su saliva, por lo que dejó de respirar. Esa versión quedó incorporada al procedimiento, aunque no constituye una constatación médica dentro del parte policial.

Atención médica En el centro de salud, la menor fue examinada por el Dr. Jorge Castro, quien informó que estaría fuera de peligro. La bebé quedó en observación junto con su progenitora, mientras el caso quedó cerrado en su faz asistencial con seguimiento hospitalario.