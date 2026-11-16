El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 224, en San Luis. La Policía informó que el conductor dio 0,00 de alcohol.

Cuatro trabajadores sanjuaninos protagonizaron este sábado por la mañana un vuelco en la ruta nacional 20, en San Luis. Dos de los ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Santa Rosa del Conlara.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8, a la altura del kilómetro 224, en el tramo comprendido entre los accesos a Los Cajones y Las Palomas. Según informó la Subcomisaría 8va de Lafinur, los hombres viajaban en una Toyota Hilux perteneciente a una empresa de telecomunicaciones de San Juan.

La camioneta circulaba de este a oeste cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control, despistó y volcó a un costado de la calzada. En el vehículo se desplazaban un hombre de 31 años y tres acompañantes de 24, 30 y 32 años.

Lesiones y asistencia

Los dos primeros sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia al hospital de Santa Rosa del Conlara, mientras que los otros dos ocupantes resultaron ilesos. De acuerdo con las actuaciones policiales, el control de alcoholemia practicado al conductor arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Actuaciones policiales

Efectivos de distintas dependencias trabajaron en el lugar para señalizar la zona y realizar las actuaciones correspondientes. La investigación quedó orientada a determinar las causas del vuelco en ese sector de la ruta nacional 20.