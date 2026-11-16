La Justicia dispuso la libertad de Elías Páez mientras sigue la investigación por la muerte de su tío. El test de alcoholemia dio negativo y resta definir si habrá cargos.

La Justicia dispuso la libertad de Elías Páez, de 18 años, luego del siniestro ocurrido el viernes alrededor de las 3.30 en una vivienda del barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito. El joven había quedado detenido tras atropellar y provocar la muerte de su tío mientras maniobraba una camioneta Chevrolet S10. La medida se tomó mientras continúa la investigación para establecer la mecánica del hecho.

Según la reconstrucción inicial, el episodio se produjo durante una reunión familiar y el conductor intentó mover el vehículo, pero perdió el control. En esa maniobra embistió a sus familiares y generó el desenlace fatal. La causa quedó abierta para precisar cómo se desarrolló el siniestro y qué responsabilidad penal podría caber en cada intervención.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue Miguel Ángel Páez Quiroga, tío del conductor, quien habría intentado detener la marcha de la camioneta para evitar daños. Fue atropellado y murió en el lugar. En el mismo episodio resultó herida Cinthia Orozco, pareja de la víctima, que fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Orozco se encuentra fuera de peligro. También informaron que el test de alcoholemia practicado al joven conductor dio negativo. Ese resultado no cierra la pesquisa, pero sí incorpora un dato relevante para la reconstrucción de lo ocurrido y para la evaluación judicial del caso.

Situación procesal

Tras permanecer detenido, Páez recuperó la libertad por decisión judicial, mientras la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios. El expediente sigue en etapa de investigación y todavía resta definir los próximos pasos procesales, incluida una eventual formulación de cargos. Por ahora, el caso permanece abierto y la clave está en la reconstrucción técnica de la maniobra con la camioneta.