La audiencia contra Micaela Gareis fue suspendida y pasó al 10 de noviembre . La causa investiga un choque en Ruta 20 de marzo de 2025 en Caucete .

El juicio oral y público por el siniestro vial ocurrido en Caucete fue postergado y comenzará el 10 de noviembre a las 8 en Tribunales. La audiencia prevista para este lunes 2 de noviembre fue suspendida por decisión del juez de Garantías, Pablo León. La causa investiga la muerte de Nadia Narváez, de 34 años, en un choque registrado en marzo de 2025.

En el banquillo estará Aldana Micaela Gareis, conductora del Volkswagen Gol involucrado en el hecho, acusada de homicidio culposo, es decir, una muerte causada sin intención pero atribuida a una conducta imprudente o negligente. La imputación fue sostenida por la Fiscalía a partir de una presunta conducción imprudente. El debate deberá determinar las responsabilidades penales derivadas del episodio y el alcance de la prueba reunida en el expediente.

Pedido de la defensa La postergación fue solicitada por la defensora oficial Sandra Leveque, quien informó que había sido notificada sobre el caso durante la mañana de este lunes y que no contaba con tiempo suficiente para interiorizarse en la causa y preparar la defensa. El juez hizo lugar al planteo y resolvió reprogramar el inicio del debate. La decisión no altera la imputación, pero sí difiere el tratamiento oral de los hechos.

El episodio ocurrió durante la tarde del 12 de marzo de 2025, en la intersección de la Ruta Nacional 20 y avenida De los Ríos, en Caucete. Según la reconstrucción incorporada a la causa, Gareis intentó realizar un giro y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del choque, Nadia Narváez, que viajaba como acompañante, sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

Consecuencias físicas y procesales La conductora sobrevivió, aunque padeció lesiones de gravedad que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con la información de la causa, Gareis atravesó al menos cinco operaciones y continúa con secuelas físicas que afectan su movilidad, por lo que debe trasladarse con ayuda de muletas. Con la nueva fecha fijada, el proceso buscará establecer si existió responsabilidad penal en el siniestro y cómo se valoran las circunstancias del hecho en el debate oral.