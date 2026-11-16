El hecho ocurrió de madrugada en Villa Lourdes. La Policía halló la Gilera Smash y el Juzgado de Menores dispuso el traslado de los sospechosos.

Tres adolescentes de 15 y 16 años fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.) tras ser señalados por el robo de una moto sustraída del interior de un consorcio en Rivadavia. La Policía recuperó el rodado y la causa quedó caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda, bajo el sumario 20/26. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Villa Lourdes.

Según la información policial difundida a Telesol Diario, el operativo comenzó alrededor de la 1.10, cuando efectivos de la Motorizada III realizaban recorridas preventivas por calles Matías Zaballa y Cervantes. En ese momento, transeúntes advirtieron que tres jóvenes corrían mientras empujaban una moto. Minutos después, otro hombre aportó un dato que permitió orientar la búsqueda hacia tres menores que trasladaban una moto 110 cc negra y gris en dirección a Villa Lourdes.

Persecución y hallazgo

Con esa referencia, los uniformados ingresaron al interior del barrio y localizaron a tres jóvenes que coincidían con las descripciones recibidas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon e ignoraron la voz de alto. La persecución fue breve y terminó cuando fueron interceptados por los efectivos. De acuerdo con la fuerza, en ese momento los adolescentes insultaron y lanzaron golpes de puño que impactaron contra los chalecos balísticos, aunque no provocaron lesiones.

La intervención requirió apoyo adicional porque un grupo de personas que se identificó como familiares intentó entorpecer el procedimiento. Una vez controlada la situación, los policías identificaron a los sospechosos: tenían 15, 16 y 16 años. Consultados por la moto, habrían admitido que la habían sustraído frente a la plaza del barrio Mutual Banco San Juan, desde el interior de un complejo de departamentos. También indicaron que la dejaron en una casa abandonada de calle Laprida, antes de avenida Paula Albarracín de Sarmiento.

Recuperación del rodado

Los efectivos fueron hasta ese lugar y encontraron una Gilera Smash 110 cc, negra y gris, dominio A896Q60. Luego trasladaron la moto al domicilio de la damnificada, ubicado en Matías Zaballa, donde una joven de 24 años la reconoció como propia. La mujer explicó que el vehículo estaba guardado dentro del consorcio y que el portón había sido violentado. La documentación que presentó coincidía con los datos del rodado, según el reporte policial.

Por disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, los tres adolescentes fueron derivados al C.A.D.. La causa quedó encuadrada como robo agravado por ser en poblado y en banda, mientras continúa la intervención judicial sobre un hecho ocurrido en Rivadavia y con un vehículo ya restituido a su propietaria.