La Policía Rural capturó un equino que circulaba sin control por calle Matías Zaballa. Su propietario fue identificado y sancionado por la Ley 941-R.

Un caballo suelto en plena calzada motivó la intervención de efectivos de la Unidad Rural N° 4 en el departamento Sarmiento, donde el animal fue capturado y su propietario quedó infraccionado. El procedimiento se realizó sobre calle Matías Zaballa durante una recorrida policial, según informó Relaciones Policiales. La situación fue encuadrada como una infracción contravencional por el riesgo que representaba para la circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados advirtieron que el equino estaba en medio de la calzada y procedieron a asegurarlo para evitar incidentes. La intervención se produjo en el marco de los controles que realiza la fuerza rural en zonas donde la presencia de animales sueltos puede generar siniestros. En este caso, la medida buscó restablecer condiciones de seguridad en la vía pública.

En el lugar se presentó el dueño del animal, un hombre mayor de edad de apellido Tello, con domicilio en Sarmiento. A partir de esa identificación, se labró la infracción correspondiente. El caso quedó alcanzado por un expediente contravencional.

Marco legal

La sanción se apoyó en el artículo 170 de la Ley 941-R, normativa citada por la fuerza policial para este tipo de conductas. Esa disposición prevé consecuencias para quienes incumplen las reglas vinculadas con la tenencia y control de animales. En este expediente, la infracción recayó sobre el propietario por permitir la presencia del equino sin control en la vía pública.

El episodio no pasó de una intervención preventiva y de la aplicación de una contravención, sin que se informaran daños materiales ni personas lesionadas. La actuación policial dejó asentado el hecho y la identificación del responsable, mientras el trámite administrativo continúa por la vía legal correspondiente. El dato a seguir es la eventual resolución del expediente contravencional bajo la Ley 941-R.