La Policía detuvo el 14 de noviembre de 2025 a dos hombres en Rawson y, al identificar sus datos, constató que ambos tenían pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales. Se trata de Ángel Domingo Arrollo, de 36 años, y Cristian Sebastián Vargas, de 42, según informaron fuentes policiales a Telesol Diario. El procedimiento se produjo alrededor de las 11:20, en la intersección de República del Líbano y Sargento Acosta.

De acuerdo con el informe policial, los efectivos que realizaban recorridas por la zona observaron a los dos sujetos ocasionando disturbios en la vía pública. Cuando intentaron entrevistarlos y pedirles sus datos personales, ambos se ofuscaron y emprendieron la fuga, aunque fueron alcanzados a pocos metros. La intervención inicial derivó luego en la verificación de sus identidades en el sistema policial, instancia en la que surgieron los requerimientos judiciales pendientes.

Antecedentes judiciales

En el caso de Arrollo, la Policía indicó que registraba un pedido de captura vigente en una causa caratulada contra una mujer por el delito de lesiones y daño, con fecha del 15 de septiembre de 2025. En tanto, Vargas era requerido en una causa por violencia contra una mujer, por lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG. La información fue aportada por fuentes policiales a Telesol Diario, por lo que se trata de datos atribuidos a esa comunicación oficial.

Tras la aprehensión, ambos fueron trasladados a la Comisaría 25ta, donde quedaron a disposición de las autoridades. En paralelo, se iniciaron actuaciones contravencionales por presunta infracción a los artículos 98, 117 y 118 del Código de Faltas, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Ese trámite administrativo se suma a las causas judiciales ya existentes y define dos frentes de actuación distintos: el penal y el contravencional.

Con la detención ya concretada, el dato relevante pasa por el estado procesal de cada expediente y por la continuidad de las actuaciones a cargo de las autoridades competentes. La información disponible no precisa nuevas medidas judiciales, pero sí deja establecido que ambos permanecen a disposición de la Justicia y del fuero de Faltas en San Juan.