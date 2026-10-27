El rodado fue hallado en un operativo de Chimbas y quedó secuestrado. La investigación permitió identificar al dueño y avanzar con las actuaciones.

Un operativo policial en Chimbas permitió recuperar este martes una Zanella Sapucai 125cc que había sido robada durante la madrugada. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de las unidades operativas Chimbas Este y Mogote, que detectaron el rodado y verificaron su situación.

Según la información del procedimiento, la moto, dominio 158 FCK, había sido sustraída entre la 1 y las 5 de la mañana en inmediaciones de calles Porres y Tucumán. A partir de la localización del vehículo, los uniformados iniciaron averiguaciones para determinar si existía un pedido de secuestro. Ese paso permitió encuadrar la intervención dentro de las actuaciones habituales de recuperación de bienes robados y verificación de titularidad.

Con el avance de las tareas, los efectivos lograron identificar al damnificado: un policía que trabaja en el Centro de Admisión y Derivación, según precisaron fuentes policiales a Telesol Diario. La identificación del propietario resultó clave para confirmar las circunstancias del robo y establecer la relación entre el vehículo hallado y el hecho denunciado. En este tipo de casos, la constatación de dominio y titularidad define la continuidad del expediente administrativo y judicial correspondiente.

Actuaciones posteriores Tras localizar al propietario y confirmar el robo, el personal policial se comunicó con la Unidad de Abordaje Territorial para avanzar con las actuaciones. Luego se dispuso el secuestro del rodado y su traslado a la Comisaría 17ma, donde continuarían los trámites de rigor. El caso quedó sujeto a las diligencias de rutina para establecer cómo ocurrió la sustracción y si hubo otros elementos vinculados al hecho.

La motosierra de la investigación, en términos operativos, quedó centrada en la traza temporal del robo entre la madrugada y el hallazgo posterior en Chimbas. La variable siguiente es la continuidad de las actuaciones en sede policial, con intervención de la dependencia donde quedó alojado el vehículo. No se informaron, en el material original, detenciones ni imputaciones derivadas del procedimiento.