La Policía las aprehendió en el Barrio Dorrego, en Capital, después de un forcejeo con un conductor de 25 años. La causa quedó en la UFI Flagrancia por robo simple.

Córdoba y Gutiérrez (derecha), las detenidas.

Dos mujeres quedaron detenidas en Capital luego de un robo cometido contra un chofer de la aplicación Uber en el Barrio Dorrego, informaron voceros policiales a Telesol Diario. El episodio terminó con la intervención de la Motorizada V y la aprehensión de las sospechosas en el patio de una vivienda ubicada frente a la plaza del vecindario. La causa fue encuadrada como robo simple y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Según la reconstrucción policial, la pasajera subió al vehículo en la intersección de avenidas Rawson y Córdoba. En ese trayecto pactó con el conductor un pago en efectivo por fuera de la plataforma digital y pidió ser trasladada al barrio capitalino mencionado. Al llegar al destino, intentó arrebatarle un bolso en el que el chofer guardaba su teléfono celular.

Forcejeo y agresión

El conductor, de 25 años, se resistió y se produjo un forcejeo dentro del auto para defender sus pertenencias. En ese momento apareció una segunda mujer, que atacó al trabajador a golpes de puño y logró quitarle el teléfono móvil, siempre según la versión policial. La secuencia se desarrolló en el interior del barrio y fue advertida a la central policial.

Alertados por el llamado, efectivos de la Motorizada V acudieron al lugar y encontraron a las dos mujeres forcejeando con la víctima en el patio de una casa. Allí procedieron a la inmediata aprehensión de Mariela Celeste Gutiérrez, de 31 años, alias Chochy, señalada como la pasajera, y de Carolina Guadalupe Córdoba, de 33 años, alias Caro, domiciliada en el mismo vecindario. La intervención se produjo en flagrancia, es decir, con las personas sorprendidas durante o inmediatamente después del hecho.

Con la presencia del ayudante fiscal Dr. Sergio Cúneo, ambas quedaron alojadas en sede policial bajo el Legajo N° 107/26. La imputación formal es por robo simple, mientras la UFI Flagrancia debe avanzar con las medidas procesales correspondientes. La definición de la situación judicial dependerá de las actuaciones que se realicen en las próximas horas.