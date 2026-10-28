Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada en la madrugada del sábado durante una fiesta clandestina realizada en una finca de calle 9, en Médano de Oro, Rawson. Según la presentación judicial, el episodio ocurrió cuando la víctima asistió al evento con amigas y se alejó del predio junto a un joven que había conocido allí. La denuncia derivó en una investigación penal con medidas urgentes para preservar evidencia y ubicar al sospechoso.

De acuerdo con la información judicial, el presunto ataque ocurrió en un descampado cercano al lugar de la reunión, donde el joven la habría sometido sexualmente a pesar de su resistencia. La causa quedó en manos de la UFI ANIVI, que intervino de inmediato tras la radicación de la denuncia el mismo sábado. En esta etapa, la investigación se concentra en reconstruir la secuencia de hechos y determinar la participación de otras personas que habrían presenciado la escena.

Detención y medidas

Las averiguaciones permitieron establecer que el sospechoso tiene 18 años, luego de que en un primer momento circulara la versión de que era menor de edad. Con ese dato, la fiscal del caso pidió su detención y la jueza de garantías Flavia Allende libró la orden, según fuentes del expediente. El operativo se concretó el domingo en un loteo de Rawson, donde fue detenido un joven de apellido Bunda.

Secuestro de celulares

En paralelo, los investigadores identificaron a otros jóvenes que habrían filmado el episodio con teléfonos celulares. A partir de esa línea, se realizaron allanamientos en sus domicilios y se secuestraron dispositivos para preservar los videos, considerados elementos centrales para la causa. Ese material será sometido a peritajes para establecer su contenido, su origen y el eventual grado de participación de cada persona involucrada.

La investigación sigue abierta y, por el momento, las actuaciones se sostienen sobre la denuncia, las medidas dispuestas por la Justicia y el análisis de los soportes secuestrados. El próximo paso será la pericia de los teléfonos y la continuidad de las medidas ordenadas por la fiscalía para definir responsabilidades dentro del expediente.