Nicolás Martínez denunció en redes que le sustrajeron el teléfono y fondos de su emprendimiento. Vecinos señalaron que el sospechoso usaría una cuenta falsa para estafas.

El comerciante sanjuanino Nicolás Martínez denunció en redes sociales que sufrió un robo que afectó su herramienta de trabajo y los fondos de su emprendimiento de venta de huevos. Según relató en un grupo de compraventa, un delincuente pasó por su domicilio durante la noche y le sustrajo el teléfono celular.

De acuerdo con su publicación, el hecho no terminó con la sustracción del aparato. Martínez afirmó que el ladrón accedió a su cuenta de Mercado Pago, extrajo el dinero disponible y realizó compras con recursos que había reunido para sostener y hacer crecer su negocio. El caso tomó estado público a partir del descargo difundido por la propia víctima, que acompañó el mensaje con imágenes del sospechoso para intentar identificarlo.

La difusión generó comentarios de vecinos de la zona, que advirtieron que el mismo hombre circularía por el área utilizando una cuenta de Mercado Pago falsa para engañar a comerciantes y concretar estafas. Esa referencia, sin embargo, surge de testimonios publicados en redes y no fue acompañada en el material original por una verificación independiente o una confirmación oficial.

Pedido de identificación Martínez pidió la colaboración de la comunidad para ubicar al sospechoso, conocer su domicilio y lograr que responda por los daños ocasionados. También solicitó que la imagen sea compartida para alertar a otros vecinos y evitar nuevos episodios similares. En el material difundido no se informó si hubo denuncia policial ni intervención judicial.

El episodio vuelve a exponer la vulnerabilidad de los pequeños comercios frente al robo de dispositivos con acceso a billeteras virtuales y cuentas bancarias. En este caso, el perjuicio no se limitó al valor del celular, sino que alcanzó el dinero reunido para la actividad comercial, un punto que explica la difusión pública del reclamo.