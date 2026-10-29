La Policía halló la Benelli sustraída a una mujer de 54 años y aprehendió a un joven de 23 años. La UFI de Delitos contra la Propiedad investiga el caso por robo agravado.

Un operativo policial en el Barrio La Estación, en Rawson, permitió recuperar una motocicleta que había sido robada a mano armada y detener a un joven de 23 años. La investigación se inició tras el asalto a una mujer de 54 años, a quien tres sujetos le habrían sustraído el vehículo y una mochila.

El hecho ocurrió en calle Frías, a la altura del obrador de Rawson. Según la información del procedimiento, los atacantes habrían interceptado a la víctima y, mediante amenazas con un arma de fuego, le quitaron una motocicleta Benelli de color blanco y una mochila con flores rosadas. La calificación provisoria informada para la causa es robo agravado por el uso de arma de fuego.

Tras la intervención de personal de Trueno Halcón, efectivos del Comando Sur comenzaron a recorrer las calles del barrio para localizar a los presuntos autores y recuperar el rodado. Durante la búsqueda, un transeúnte indicó que la motocicleta podría encontrarse en la Manzana 17. Esa referencia permitió orientar el procedimiento hacia un domicilio del sector.

Hallazgo del rodado Hasta ese lugar se dirigió personal de Motorizada N.º 2, que entrevistó a la propietaria de una vivienda. La mujer manifestó desconocer la procedencia del vehículo y señaló que su hermano, de apellido Recabarren y conocido como “Quitin”, lo habría llevado al domicilio junto con otro sujeto y un menor de edad. De acuerdo con el reporte policial, cuando los efectivos solicitaron la entrega de la moto, Recabarren se negó inicialmente y la guardó en su dormitorio, aunque luego la entregó de manera espontánea.

Detención La intervención también terminó con una aprehensión. Cuando los policías se retiraban de la vivienda, observaron a un hombre con una remera blanca que, al advertir su presencia, intentó escapar e ingresar a otra casa. Los efectivos lograron detenerlo en la Manzana 20. El joven fue identificado como Recabarren, de 23 años, con domicilio en el mismo Barrio La Estación.

La motocicleta sustraída fue recuperada y el caso quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que interviene en la investigación por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. Con ese encuadre, la pesquisa deberá determinar ahora la participación de las personas mencionadas en el procedimiento y el destino de la mochila denunciada como robada.