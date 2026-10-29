Rubén Américo Molina, de 44 años, fue interceptado tras huir en un descampado del barrio Algarrobo. La fiscalía investiga si el artefacto coincide con el denunciado el 26 de octubre.

Personal policial aprehendió a Rubén Américo Molina, de 44 años, luego de una persecución a pie en un descampado del barrio Algarrobo, en 25 de Mayo. Según informó la Policía, el hombre llevaba un objeto de gran tamaño, lo dejó caer al advertir la presencia de los efectivos y fue alcanzado a pocos metros. El elemento recuperado resultó ser un termotanque marca Ecotermo, blanco, de 106 litros.

De acuerdo con la misma fuente, el procedimiento se inició durante tareas investigativas y de recorrido en la zona. Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el sospechoso huyó y no pudo acreditar la procedencia del artefacto. Por esa razón, fue trasladado a la Comisaría 10ma y el termotanque quedó secuestrado en forma preventiva.

Primer encuadre judicial En una primera instancia, el caso quedó ligado al expediente contravencional número 395/26 por infracción a los artículos 109, 117 y 118 de la ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. Esa calificación se adoptó mientras se verificaba la situación del elemento trasladado por el aprehendido y su posible origen.

Luego, los efectivos realizaron una compulsa de datos en la base policial y vincularon el hallazgo con una denuncia radicada el 26 de octubre por una mujer de la jurisdicción. Según el parte oficial, en esa presentación se informó la sustracción de varios efectos, entre ellos un termotanque eléctrico de características idénticas. A partir de esa coincidencia, el caso pasó a investigarse como robo.

Intervención fiscal La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad, mientras que la ayudante fiscal Yanina Márquez dispuso que se aguarden los antecedentes personales del aprehendido y que se soliciten nuevas directivas judiciales. Con esa medida, la investigación quedó abierta a la espera de la documentación pendiente y de la definición procesal sobre el artefacto secuestrado.