La Policía Rural allanó una vivienda de El Bosque por una causa vinculada a la fauna silvestre. También incautó una Yamaha YBR con pedido de secuestro y detuvo a un hombre de 29 años.

Personal de la División Policía Rural secuestró aves silvestres, jaulas y una motocicleta con pedido de secuestro durante un allanamiento realizado en una vivienda de El Bosque, en el departamento Angaco. La medida fue ordenada por el Juez de Paz del departamento en el marco de una causa en la que la fauna silvestre figura como damnificada.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio de esa localidad y permitió incautar cinco jaulas, seis tramperos y otras tres jaulas que contenían aves silvestres en su interior. Según el parte policial, el secuestro de esos elementos se vinculó con la investigación judicial en curso. La intervención se concentró en resguardar los ejemplares y reunir evidencia material para la causa.

Vehículo con pedido de secuestro

En el mismo lugar, los efectivos secuestraron una motocicleta marca Yamaha YBR, sin dominio visible, que registraba pedido de secuestro por el delito de robo. De acuerdo con la información oficial, la denuncia por ese hecho había sido radicada en la Comisaría 28°. Ese dato agrega una segunda línea de investigación sobre el origen del rodado y su eventual vinculación con otro expediente penal.

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 29 años, quien fue trasladado a la Comisaría 20° y quedó a disposición de la Justicia. La información difundida no precisó la calificación legal de su situación procesal ni la intervención fiscal posterior. En causas de este tipo, la continuidad del expediente suele depender de las pericias sobre los elementos secuestrados y de la identificación de la procedencia de los animales y del vehículo.

La actuación quedó asentada como una medida judicial cumplida en Angaco, con intervención policial y derivación a sede policial para las actuaciones de rigor. El avance de la causa dependerá ahora de lo que determine la Justicia sobre la tenencia de la fauna silvestre y sobre el rodado secuestrado, además de la situación procesal del detenido.