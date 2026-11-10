La Policía halló el animal en una vivienda de 25 de Mayo y abrió actuaciones por hurto. El comprador dijo haberlo adquirido de buena fe a un adolescente de 16 años.

Un cerdo de 8 kilos fue recuperado en 25 de Mayo después de una denuncia por hurto y de una venta que, según la investigación policial, se concretó por $55.000. El caso quedó registrado en actuaciones prevencionales y continúa bajo intervención judicial para establecer las circunstancias del hecho.

La denuncia fue radicada por Mario Bustamante, quien manifestó la sustracción del porcino. A partir de esa presentación, personal de la Brigada de Investigación Rural 10 inició tareas para ubicar el animal y reconstruir la secuencia de la presunta sustracción y posterior comercialización.

Las averiguaciones llevaron a los efectivos hasta una vivienda ubicada en la zona de Ruta 270 y Calle 1. En ese domicilio entrevistaron a Juan Quiroga Brizuela, de 24 años, quien reconoció haber comprado un cerdo de aproximadamente 8 kilos, de color claro, por $55.000. Según su versión, la compra se hizo de buena fe a un adolescente de 16 años, identificado con las iniciales M.M., con domicilio en Villa Yanello.

Al ser informado de que el porcino era buscado por una denuncia de hurto, Quiroga Brizuela entregó voluntariamente el animal, que se encontraba con vida. Con esa medida, la Policía concretó la recuperación y quedó en condiciones de avanzar con el reconocimiento formal por parte del denunciante y la posterior restitución.

La causa quedó asentada bajo el Sumario Prevencional N° 18/26, con intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación. Desde ese ámbito se dispuso citar a Bustamante para el reconocimiento del animal, mientras que la Base Acusatoria fue consultada sobre los pasos a seguir respecto de la persona que realizó la compra. La investigación sigue abierta para determinar responsabilidades y el origen del animal.