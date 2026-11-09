Un joven fue abordado en calle Frías y la Policía intervino al advertir el forcejeo. El caso quedó bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Un hombre de 39 años fue detenido en Pocito tras un intento de robo de una bicicleta que, según la información policial, ocurrió en inmediaciones de calle Frías, a pocos metros de calle San Martín. La intervención se produjo cuando efectivos advirtieron que el sospechoso y la víctima forcejeaban por el rodado. El caso quedó encuadrado como robo en grado de tentativa.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre habría interceptado a un joven que circulaba en bicicleta por la vía pública y, mediante el uso de la fuerza, lo habría obligado a descender del rodado con la intención de sustraerlo. La versión oficial indica que la situación fue observada por personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que actuó de inmediato ante el forcejeo. La aprehensión se concretó a pocos metros del lugar.

Intervención policial Al entrevistarse con los uniformados, el joven manifestó que el sospechoso había intentado llevarse una bicicleta Oxea rodado 29, de color gris con verde. Según el parte difundido, uno de los involucrados tomó el rodado e intentó escapar, pero fue interceptado y reducido por la Policía. No se informaron lesiones ni otros elementos vinculados al hecho.

Tras el procedimiento, la fuerza policial dio intervención al Sistema Acusatorio y comunicó lo sucedido al ayudante fiscal de turno. Por disposición de la autoridad judicial, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, mecanismo previsto para casos en los que la aprehensión se produce en el momento o inmediatamente después del hecho. Ese trámite define la continuidad procesal del expediente en las horas siguientes.

La causa quedó así en manos de la instancia judicial correspondiente, mientras se aguardan las medidas que pueda adoptar el Ministerio Público. En este tipo de casos, la calificación legal y la eventual situación procesal del detenido dependen de la evaluación de la evidencia reunida en flagrancia. La actuación policial se cerró con la puesta a disposición del aprehendido ante la autoridad competente.