Un hombre fue condenado este lunes a 2 años y 2 meses de prisión efectiva por un robo cometido en un comercio de Jáchal. La resolución se dictó en una audiencia de control de detención, formalización de la investigación y juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el hecho.

El condenado fue identificado como Emanuel Nicolás Sánchez, vinculado a la causa por la sustracción de distintos elementos del local comercial La Roka, ubicado sobre calle Eugenio Flores, pasando el río Jáchal. La denuncia fue presentada por el propietario, Patricio Ariel Domínguez, quien advirtió el robo al llegar al comercio el 5 de noviembre.

Según la presentación, desconocidos ingresaron tras romper un candado de grandes dimensiones que aseguraba el portón de acceso a los sanitarios. Del lugar se llevaron 3 cabezales móviles de iluminación marca American Pro, modelo lámpara 575 NEO; 50 cajas de cerveza Corona, de 12 botellas de 750 mililitros cada una; y 2 carros. Además, dañaron 2 cámaras de seguridad, y en una ampliación de la denuncia se informó también el faltante de 2 sillones de exterior de alambre, uno rojo y otro blanco.

La investigación avanzó con testimonios, registros de cámaras y otras tareas que permitieron identificar a Sánchez como uno de los presuntos involucrados. De acuerdo con la causa, habría ofrecido algunos de los objetos sustraídos y, luego, se concretó un allanamiento en un domicilio relacionado con el sospechoso, donde se encontró parte de los elementos denunciados como robados. En ese tramo también surgió una irregularidad en la identidad informada por el detenido al momento de su aprehensión.

Al ser notificado en sede policial, Sánchez dijo llamarse Horacio Sebastián Sánchez y firmó el acta con esos datos. Sin embargo, al comunicarse con un familiar, la madre advirtió que ese nombre correspondía a otro de sus hijos y que el detenido era Emanuel Nicolás Sánchez. En la audiencia del 9 de noviembre, el fiscal Gastón Salvio, junto con las ayudantes fiscales Victoria Guerrero, Ana Laura López y Eleonora Vargas, formalizó la investigación ante la jueza de Garantías Victoria Aguilera.

Juicio abreviado Posteriormente, la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado, en el que Sánchez admitió su responsabilidad penal y aceptó una pena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva. La magistrada, sin embargo, unificó esa condena con otra anterior de 1 año de prisión de ejecución condicional, dictada el 22 de junio de 2026, y fijó una pena única de 2 años y 2 meses de cumplimiento efectivo. El condenado quedó sentenciado como autor de robo y falsificación de documentos, en concurso real, por lo que deberá cumplir la pena en prisión.