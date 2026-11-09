Un menor de 16 años fue aprehendido por el presunto delito de robo tras la sustracción de una motocicleta en Av. Libertador y Rawson, en Chimbas. El procedimiento terminó en un descampado de calle Rodríguez y Necochea, donde intervino personal policial. La causa quedó caratulada como Robo, según el parte difundido.

De acuerdo con el informe, efectivos fueron comisionados por el operador del CISEM —Centro Integral de Seguridad y Emergencias, sistema de monitoreo y despacho de incidentes— hasta la zona mencionada, donde se alertaba sobre un sujeto que circulaba en una moto 110 cc que habría sido sustraída en la misma jornada. El aviso situó el hecho en un área descampada, lo que condicionó la respuesta policial y facilitó la verificación en el terreno.

Al arribar, los uniformados observaron al sospechoso sobre el rodado y se produjo una breve persecución. Según el parte oficial, la maniobra concluyó con la aprehensión del menor y el secuestro de la motocicleta. En este tipo de actuaciones, la recuperación del bien sustraído y la identificación del conductor resultan centrales para la continuidad de la investigación y para la eventual restitución del vehículo.

Más tarde se presentó la damnificada, quien reconoció la moto como de su propiedad. Ese reconocimiento reforzó la vinculación entre el rodado secuestrado y la denuncia por sustracción realizada en Chimbas. No se informaron en el parte otros elementos procesales ni la intervención de fiscalía, por lo que el avance del caso dependerá de las actuaciones judiciales y administrativas que correspondan por la edad del aprehendido.

El dato operativo relevante es que el procedimiento se cerró con el secuestro del vehículo y la individualización de la presunta víctima. Queda pendiente la definición del trámite judicial y la situación procesal del menor, en el marco de la causa por Robo.