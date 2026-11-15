La Policía Rural secuestró el animal en una vivienda de Albardón. Un hombre quedó a disposición de la Justicia por abigeato.

Un caballo que había sido robado en Albardón, y cuyo valor ronda los 2 millones de pesos, fue recuperado por efectivos de la Policía Rural tras una investigación que permitió ubicarlo en una vivienda del departamento.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Rural N° 2 de Las Lomitas, que inició las averiguaciones a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 18° por la sustracción del animal. Desde ese momento, los uniformados realizaron tareas investigativas y recorridas por la zona para reconstruir el recorrido del equino.

A partir de esas diligencias, los efectivos establecieron dónde se encontraba el animal y llegaron hasta el domicilio en el que estaba. Allí concretaron su secuestro. Se trata de un caballo de pelaje alazán, con un lucero en la frente y patas blancas, características que permitieron identificarlo durante el operativo.

Por disposición del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, el caballo fue trasladado a un corral ubicado en Callejón Arévalo, donde quedó bajo la figura de depositario judicial. Esa medida implica que el bien permanece resguardado mientras avanza la causa y se define su situación procesal.

En tanto, un hombre mayor de edad que lo tenía en su poder quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por el presunto delito de abigeato, figura penal que refiere al robo o hurto de ganado. El expediente sigue en trámite bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.