La Policía los identificó durante un procedimiento por disturbios en la vía pública. Ambos quedaron vinculados a actuaciones por infracción a la Ley 941-R.

Dos hombres fueron aprehendidos en Rawson tras un procedimiento policial por disturbios en la vía pública, y al verificar sus identidades surgió que ambos tenían pedidos de captura vigentes. La intervención se produjo en la intersección de República del Líbano y Sargento Acosta, donde personal policial observó a los dos sujetos ocasionando disturbios.

Según el parte oficial, los efectivos consultaron los datos de ambos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el registro que permite cruzar información sobre requerimientos judiciales en distintas jurisdicciones. En esa verificación constataron que los dos registraban requerimientos pendientes, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente.

Uno de los aprehendidos tiene 36 años, vive en Villa 11 de Noviembre y presentaba un pedido de captura con fecha del 15 de septiembre de 2025 en una causa por lesiones y daño. El otro tiene 42 años, reside en el barrio Los Caracoles y era requerido en una investigación por lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

Encuadre legal: ambos fueron trasladados a la Comisaría 25°, donde quedaron vinculados a actuaciones por infracción a los artículos 98°, 117° y 118° de la Ley 941-R. En esa instancia interviene el Tercer Juzgado de Faltas, que deberá continuar con el trámite administrativo correspondiente.

El dato relevante del caso es que una intervención originada por disturbios callejeros terminó derivando en la detección de dos personas con requerimientos judiciales activos. La situación deja pendiente la evolución de cada una de las causas mencionadas y la resolución que adopte el juzgado interviniente sobre las actuaciones labradas en Rawson.