Un hombre de 68 años fue detenido en calle Gobernador Rojas tras un aviso al CISEM por detonaciones. La Policía secuestró un arma, siete cartuchos, tres vainas servidas y una motocicleta.

Un hombre de 68 años fue aprehendido en Chimbas luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública. El procedimiento se realizó en calle Gobernador Rojas, antes de Chubut, y derivó en el secuestro de un revólver calibre 22 y de la motocicleta en la que se trasladaba. La intervención quedó a cargo de personal policial comisionado por el CISEM, a partir del aviso por la presencia de un sujeto que estaría efectuando disparos.

Según el reporte policial, al llegar al lugar los efectivos observaron al hombre a bordo de una motocicleta y, al advertir la presencia de la Policía, habría intentado ingresar a su domicilio. En ese contexto, al ser entrevistado, se le habría caído de la cintura un objeto que resultó ser un arma de fuego. A partir de ese momento, los uniformados concretaron su aprehensión y el secuestro de los elementos vinculados al hecho.

Secuestro de elementos El operativo incluyó el secuestro de una motocicleta Motomel 125 cc y de un revólver marca Pucará calibre 22. De acuerdo con la información policial, el arma contenía siete cartuchos y tres vainas servidas. Esos elementos quedaron incorporados a la investigación como parte de la constatación inicial del procedimiento.

Calificación legal La causa fue caratulada como abuso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. La intervención quedó en manos del sistema de Flagrancia, el procedimiento previsto para casos en los que la aprehensión se produce en el momento o inmediatamente después del hecho. En esa instancia se definirá el avance procesal del expediente y la situación del detenido.

Por el momento, el dato central es que la Policía vinculó al aprehendido con detonaciones en la vía pública y aseguró un arma con munición y vainas servidas. La continuidad del caso dependerá de la actuación judicial en Flagrancia y de las medidas que se dispongan sobre los elementos secuestrados y la motocicleta.