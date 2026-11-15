Franco murió horas después de ser trasladado a la Comisaría 18° de Albardón . Su familia denuncia golpes y pide que se esclarezca el accionar policial.

La muerte de un hombre identificado como Franco generó un reclamo familiar en Albardón luego de que falleciera durante la madrugada de este domingo, pocas horas después de ser detenido por efectivos de la Comisaría 18°. Sus allegados sostienen que el procedimiento incluyó golpes y que el hombre manifestó dificultades para respirar durante el traslado. El caso quedó planteado como una situación que deberá ser esclarecida en el ámbito judicial.

La denuncia familiar De acuerdo con el relato de sus familiares, la detención se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Lozano. Allí, los efectivos habrían ingresado al domicilio y reducido al hombre mediante golpes, según la versión aportada por los allegados. También señalaron que, durante el traslado a la dependencia policial, Franco repitió que no podía respirar. La familia afirmó además que uno de los policías habría respondido con comentarios burlones ante esos pedidos de ayuda.

La secuencia posterior Según la reconstrucción de la familia, les habían informado que el hombre recuperaría la libertad alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, cuando su hijo y otro familiar llegaron a la comisaría para retirarlo, recibieron la noticia de que había muerto. Los allegados indicaron que Franco se habría descompensado mientras permanecía alojado en un calabozo individual. Después habría sido trasladado al hospital departamental y, más tarde, regresado a la dependencia policial.

Otros operativos denunciados El reclamo familiar también incluyó referencias a procedimientos realizados días atrás en el barrio Las Lomas. Según denunciaron, durante operativos nocturnos cuatro jóvenes habrían sido demorados y golpeados por efectivos policiales. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia de los allegados y no han sido corroboradas en el material disponible.

Próximos pasos Con los datos aportados hasta ahora, el caso deberá avanzar en la investigación judicial para establecer qué ocurrió durante la detención, en qué circunstancias se produjo la muerte de Franco y si existió responsabilidad en el accionar policial. La causa deberá precisar, además, la secuencia médica y operativa que medió entre el traslado a la comisaría y el fallecimiento registrado en la madrugada de este domingo.