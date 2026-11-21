La Policía recuperó una Gilera Smash 110 en calle 5 y Santa Rosa. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga un robo en grado de tentativa agravado.

En Pocito, la Policía recuperó una Gilera Smash 110 negra que había sido denunciada como sustraída tras un ataque a golpes contra su propietario. El vehículo fue encontrado abandonado en la vía pública, en la zona de calle 5 y Santa Rosa, durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 6ª y de la División Comando Radioeléctrico Sur, que recibieron un aviso sobre una motocicleta aparentemente abandonada. Al verificar el lugar, encontraron el rodado y, en paralelo, ingresó un llamado al 911 de un hombre que denunciaba el robo de una moto con las mismas características. El damnificado se encontraba en la intersección de Félix Aguilar y España.

Luego, el propietario se presentó ante los uniformados y relató que varios sujetos que circulaban en cinco motocicletas lo interceptaron y comenzaron a golpearlo con puños y puntapiés. Según su testimonio, logró escapar a pie por Santa Rosa hacia el norte, mientras los agresores se llevaban su vehículo. La coincidencia entre la descripción aportada y la moto hallada permitió establecer que se trataba del mismo rodado.

Intervención judicial El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulado como robo en grado de tentativa agravado por ser en poblado y en banda. Esa calificación remite a un hecho cometido con participación de varias personas y en un ámbito donde puede verse afectada la seguridad pública. La investigación busca identificar a los involucrados en el ataque y reconstruir la secuencia del episodio.

Próximos pasos Por el momento, el dato procesal relevante es que el rodado ya fue recuperado y la causa sigue en etapa de investigación. La fiscalía deberá determinar si existieron más partícipes, cómo se produjo la agresión y si el hecho encuadra en la figura penal atribuida. La intervención policial permitió asegurar el vehículo y dejar el expediente en manos del Ministerio Público Fiscal.