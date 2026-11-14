El teléfono fue rastreado por su dueño desde un comercio de Capital hasta Chimbas. La UFI Flagrancia intervino en el caso.

Una mujer de 44 años quedó aprehendida durante la madrugada en Chimbas, luego de que un joven rastreara el celular que le habían sustraído en un comercio de Capital. El procedimiento permitió recuperar el aparato y ponerlo a disposición de la investigación a cargo de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió en un minimarket ubicado en inmediaciones de Tierra del Fuego y Avenida Rawson. Según la denuncia, un joven de 21 años realizó una compra y, al pagar, olvidó sobre el mostrador un teléfono celular Motorola G15, de color verde. Siempre de acuerdo con el relato del damnificado, una mujer que estaba en el lugar habría aprovechado el descuido, tomado el dispositivo y retirado del comercio.

Tras advertir la falta del teléfono, el joven rastreó la ubicación del equipo. Esa señal permitió ubicarlo en calle Benavidez, antes de Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas. Con ese dato, personal policial se dirigió al lugar y localizó a la sospechosa a bordo de un automóvil Peugeot 207 gris.

Secuestro del aparato Al realizarle un palpado de urgencia, los efectivos secuestraron el celular denunciado como sustraído. El joven lo reconoció en el acto como de su propiedad, según consta en el parte del procedimiento. La mujer fue identificada como Cabrera, con domicilio en Chimbas, y quedó aprehendida en el marco de la actuación policial.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que deberá determinar la calificación legal del hecho y avanzar con las medidas procesales correspondientes. Por el momento, el dato central del caso es que el teléfono fue recuperado en la misma jornada en que se denunció la sustracción.