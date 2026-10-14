Dos personas sustrajeron este lunes por la tarde dos perfiles metálicos de 6 metros de largo de una obra en construcción del Barrio UPCN II, en Chimbas, y uno de los sospechosos fue detenido en el Barrio 17 de Octubre tras un operativo del Comando Radioeléctrico Norte. La intervención policial se activó a partir de llamados al 911 y permitió recuperar las estructuras sin daños, según informó la Policía a Telesol Diario. El hecho ocurrió en un predio habitacional en ejecución, por lo que el robo afectó materiales destinados a una obra en curso.

De acuerdo con la información policial, el ilícito se produjo pasadas las 17 en el interior del complejo, donde los autores ingresaron a los depósitos de insumos y se llevaron dos perfiles de metal pertenecientes a la empresa constructora PM. Luego emprendieron la huida a pie con el botín al hombro hacia el barrio vecino. La modalidad del hecho obligó a la movilización inmediata de patrullas en una zona de tránsito barrial, con impacto directo sobre la custodia de materiales de obra.

Persecución y detención

Al ingresar al Barrio 17 de Octubre, los efectivos observaron a los dos sospechosos, uno con buzo gris y otro con ropa oscura, trasladando los hierros. Según el parte policial, al advertir la presencia de los móviles, ambos descartaron las estructuras metálicas y escaparon en direcciones opuestas. La maniobra no impidió la aprehensión de uno de ellos, que fue reducido sobre la calzada por personal del Comando Radioeléctrico Norte. Los perfiles quedaron recuperados en el lugar y fueron secuestrados por la fuerza.

El detenido fue identificado por la Policía como Agustín Leonel Nievas, de 27 años, domiciliado en el Barrio Los Pinos de Chimbas. Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, quien dispuso la apertura del Legajo N° 21/26 bajo el fuero especial de Flagrancia, un trámite previsto para causas con aprehensión en el momento o en circunstancias inmediatas al hecho. Nievas fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 23ra.

Próximos pasos

La investigación continúa para identificar al segundo involucrado, que logró darse a la fuga. En paralelo, la causa quedó radicada en Flagrancia, instancia en la que se definen las medidas procesales iniciales a partir del hecho y de la evidencia reunida en el operativo. El seguimiento del expediente dependerá ahora de la individualización del prófugo y de las actuaciones que surjan del legajo abierto por la Unidad de Abordaje Territorial.