La Brigada Central la ubicó en el barrio Belgrano. La causa quedó vinculada a un hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una menor.

Una mujer de 33 años que era buscada por la Policía fue detenida en Rawson tras una investigación que permitió ubicarla en una vivienda del barrio Belgrano. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Central y se concretó sin incidentes.

Origen de la causa La detención se relaciona con un episodio ocurrido en el local comercial Influencer Store, sobre avenida Rioja, entre Libertador y Laprida, en Capital. Según el relato policial, alrededor de las 13:19 la mujer ingresó al comercio acompañada por su hija de 15 años. En el interior del negocio, la adolescente habría sustraído un top negro, mientras que la madre habría actuado como cómplice.

Intervención policial La situación fue advertida por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia, que intervino y logró aprehender a ambas en la intersección de avenida Rioja y Libertador. Después de esa actuación, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y, por disposición del fiscal de turno, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, un trámite previsto para casos detectados en el momento o inmediatamente después del hecho.

Situación procesal La mujer quedó vinculada a una causa por hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una menor de edad. Ese encuadre legal surge del parte policial y será el que ordene las próximas medidas del expediente, mientras se mantienen las actuaciones derivadas de la aprehensión inicial.

Con la aprehensión concretada en Rawson, la causa pasó a la etapa de flagrancia y quedó bajo la órbita de la autoridad fiscal interviniente. El dato relevante para el expediente es la constatación del lugar donde fue localizada la sospechosa y la calificación provisoria informada por la Policía.