La Policía recuperó una Gilera Smash tras un allanamiento en el Loteo Moreta. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una moto Gilera Smash robada en Albardón fue recuperada tras un rastreo satelital que permitió ubicar el rodado y derivó en la detención de un sospechoso en Capital. El procedimiento se concretó luego de una denuncia radicada durante las primeras horas del lunes 5 de octubre.

La investigación se inició a partir del aviso de una mujer que informó la sustracción del vehículo desde la puerta de su vivienda. Según la reconstrucción policial, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la D-5, utilizaron el sistema de rastreo satelital incorporado a la moto para seguir su recorrido y establecer su última ubicación. Ese trabajo permitió además identificar al presunto responsable del hecho.

Con esos elementos, los investigadores dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Leonardo Villalba, junto con los ayudantes fiscales Gabriela Barrientos, Javier Rodríguez y Luciana Ramaci. La actuación fiscalizó el avance de las medidas y habilitó la solicitud de una orden judicial para allanar un domicilio vinculado con la pesquisa.

Allanamiento en Loteo Moreta

El procedimiento se realizó en una vivienda sobre calle Paraná, en el Loteo Moreta, departamento Capital. Durante el allanamiento, la Policía secuestró la moto denunciada como robada y detuvo al sospechoso, identificado en el ambiente como “Tete” Moreno. La medida quedó bajo control del juez de Garantías, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

De acuerdo con lo informado, la Gilera Smash fue restituida a su propietaria en condiciones óptimas tras el operativo coordinado entre la Policía y la fiscalía. La causa sigue su curso procesal y, por el momento, el detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se completan las diligencias del expediente.