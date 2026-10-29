La persecución terminó en el barrio Victoria y uno de los sospechosos cayó sobre una bebé de 10 meses. La menor fue llevada al Hospital Rawson y quedó fuera de peligro.

Dos jóvenes, de 24 y 25 años, fueron detenidos en Rawson tras una persecución policial vinculada con el robo de una motocicleta. El procedimiento terminó en el barrio Victoria, donde uno de los sospechosos intentó huir por los techos y cayó sobre una bebé de 10 meses que estaba en un carrito dentro de una vivienda.

Según el relato del procedimiento, el caso comenzó luego de que una joven denunciara en la Subcomisaría Villa Hipódromo la sustracción de una moto Motomel 110 blanca con detalles rosados. El rodado tenía, además, una llave francesa de 10 milímetros en lugar del manillar del freno, una particularidad que permitió orientar la búsqueda. Con esos datos, los efectivos iniciaron recorridas por la zona.

Los policías detectaron a dos hombres con características similares en la intersección de Franklin y Cecilio Ávila. Cuando intentaron identificarlos, los sospechosos desoyeron las señales lumínicas y sonoras del móvil policial y escaparon por Cecilio Ávila. Al llegar al cruce con Las Heras, uno de ellos abandonó la moto y siguió a pie, pero fue interceptado en Jáchal y Almirante Brown. Se trataba de Pastrán, de 24 años.

Persecución y caída El segundo involucrado continuó la fuga en el rodado hasta llegar a Güemes y Virgen de Itatí, en el barrio Victoria. Allí perdió el control de la motocicleta, la dejó abandonada e intentó seguir a pie. En ese trayecto escaló el portón de una vivienda y, al caer del otro lado, impactó sobre la bebé que estaba en un carrito. Después siguió huyendo por domicilios colindantes hasta que finalmente fue detenido en Virgen de Itatí y Maipú. Fue identificado como Illa, de 25 años.

La niña fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson junto a su madre. De acuerdo con la información del procedimiento, se encuentra fuera de peligro. En el lugar, los efectivos secuestraron la motocicleta denunciada como robada, un casco y una zapatilla.

Por el hecho, se inició el procedimiento de flagrancia contra los dos jóvenes detenidos. La causa quedó abierta con esas actuaciones y con el secuestro de los elementos vinculados al episodio, mientras se mantienen las consecuencias médicas y judiciales derivadas del operativo.