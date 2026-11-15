Ignacio "Nachito" Aguirre recibió prisión efectiva por un asalto cometido en 2024. Su cómplice ya había sido condenado a cinco años y cuatro meses.

Ignacio "Nachito" Aguirre fue condenado a cinco años de prisión efectiva por su participación en un robo agravado cometido en Rawson. La sentencia se dictó este viernes, luego de que el acusado permaneciera prófugo durante más de dos años y fuera detenido recientemente.

El fallo estuvo a cargo del juez de Garantías Federico Rodríguez, quien dio por acreditada la responsabilidad de Aguirre en el hecho. La pena impuesta corresponde al mínimo previsto para el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, según la calificación sostenida en la causa.

En el proceso intervino el fiscal Leonardo Villalba, mientras que la defensa fue ejercida por la doctora María Filomena Noriega. Uno de los elementos valorados para la condena fue una rueda de reconocimiento, en la que las dos víctimas identificaron a Aguirre como uno de los autores del asalto. Ese acto procesal es una diligencia de identificación personal utilizada en investigaciones penales.

El hecho investigado ocurrió el 28 de septiembre de 2024 en Rawson. De acuerdo con la causa, Aguirre actuó junto a Jonathan Sánchez y ambos ingresaron armados con cuchillos tipo carnicero. Las víctimas fueron amenazadas para entregar sus pertenencias, en un episodio que quedó encuadrado como robo agravado por el uso de arma blanca.

Durante el ataque, los autores se apoderaron de una caja registradora y varios teléfonos celulares, y luego escaparon. La investigación permitió identificarlos y avanzar con las imputaciones, aunque Aguirre se mantuvo prófugo durante más de dos años. Sánchez ya había sido juzgado en un debate oral y público y recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.

Con esta resolución, los dos involucrados en el asalto ya cuentan con condena firme en primera instancia por el mismo hecho. La sentencia cierra una etapa del proceso penal, aunque el expediente todavía puede tener las instancias recursivas previstas por la legislación vigente.