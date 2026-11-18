La Justicia de San Juan dictó prisión preventiva por un mes para Marcos Ariel Cabrera Chirino, de 24 años, acusado de fotografiar a una niña menor de 13 años mientras dormía en una vivienda de Albardón. El caso quedó bajo investigación de la UFI ANIVI, unidad especializada en delitos contra la integridad sexual. La medida se adoptó mientras se espera una junta médica sobre su estado de salud.

La ayudante fiscal Agustina Cerdera imputó al joven por el presunto delito de producción de material de representación de menores de 18 años con fines sexuales, agravado por la edad de la víctima. La audiencia se realizó este miércoles ante el juez de Garantías Federico Rodríguez, quien resolvió la preventiva por un mes. El Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses de detención, mientras que la defensa, integrada por Joaquín Moine y Martín Godoy, expuso sus planteos.

Cómo se detectó El episodio, según la denuncia, ocurrió en la madrugada del sábado 14 de noviembre durante una reunión en una vivienda particular. La madre de la niña observó la escena en tiempo real a través de una cámara de seguridad que transmitía imágenes en vivo, sin grabación, desde otro ambiente de la casa. Al advertir lo sucedido, alertó a los presentes y se produjo una discusión en el lugar.

De acuerdo con la imputación, el acusado era amigo cercano de los tíos de la niña y habría aprovechado que la menor dormía para tomarle fotografías mientras estaba junto a ella. Luego se retiró de la vivienda y la familia radicó la denuncia ese mismo día, lo que derivó en su posterior detención. La causa sigue en etapa inicial y la calificación atribuida por Fiscalía es provisoria, a la espera de la prueba que se produzca en el proceso.

Evaluación médica Durante el trámite judicial, Cabrera Chirino protagonizó tres episodios de extrema agresividad: uno en el lugar del hecho, otro antes de su primera comparecencia y otro durante la audiencia de esta semana. Por ese motivo estuvo internado en el Hospital Lanteri, y la Fiscalía pidió que una junta médica determine si padece alguna enfermedad mental, si podía comprender sus actos al momento del hecho, si representa un riesgo para sí o para terceros y qué tratamiento necesita. Con ese informe, el juez deberá definir si continúa detenido en una unidad del servicio penitenciario común.

La resolución de la preventiva quedó atada a ese dictamen, que será clave para el próximo paso procesal. Mientras tanto, la imputación formal y la medida de coerción se mantendrán vigentes por el plazo fijado por el magistrado.